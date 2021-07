Educador financeiro é finalista do premio IBest TOP10

William Ribeiro, CEO do Dinheiro Com Você, empresa em consultoria e treinamento em educação financeira, focada em finanças pessoais e investimentos e dono de um dos mais importantes canais na internet de educação financeira do país: www.youtube.com/dinheirocomvoce, com quase 650 mil inscritos, no Instagram são mais de 50 mil seguidores é um dos indicados ao maior prêmio da internet – IBest Top10 Brasil

William possui título de MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é graduado em Engenharia da Computação pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel).

Sua experiência de mais de 20 anos no empreendedorismo lhe trouxe a independência financeira e o consequente maior propósito da sua vida: levar seu conhecimento adiante, ajudando milhares de pessoas a terem uma vida financeira mais próspera.

Além de especialista no mercado financeiro, William também é autor e prepara o lançamento de seu primeiro livro (pela Alta Books) sobre o tema, uma publicação alinhada com o propósito de todo o seu trabalho que é desmistificar os investimentos no Brasil.

Quem quiser votar no William Ribeiro basta clicar no link: https://ibest.vote/241502389

IBest TOP

O Prêmio iBest dá oportunidade para que todos possam interagir, votar e opinar, de forma colaborativa e nas principais redes. E inova no processo de identificação dos melhores do Brasil, ao identificar as dez maiores iniciativas digitais brasileiras em diversas categoria – os iBest Top10 – utilizando para tal, o algoritmo iGency, desenvolvido para mensurar a importância destas iniciativas dentro de todo o universo digital, levando-se em consideração métricas e avaliações técnicas como alcance, relevância e engajamento dos sites, apps e redes sociais de cada iniciativa.

Desde 6 de julho foram reveladas as dez maiores iniciativas do universo digital brasileiro, com a divulgação dos iBest Top10, que disputarão o prêmio de melhor do Brasil, a partir de votação popular aberta e por membros de uma academia especializada. Os vencedores serão anunciados em novembro.

A partir de agora, os votantes e a Academia iBest, composta por uma seleção de especialistas, vão decidir quais são os TOP3 entre os milhares de concorrentes. em diversas categorias. A votação acontecerá entre os dias 14 de setembro a 24 de outubro. A escolha do melhor em cada categoria acontecerá entre 8 de novembro a 12 de novembro.

iGency um índice proprietário, desenvolvido pela iBest Global, que se constitui em um algoritmo para a quantificação da relevância dentro do universo digital. O iGency discriciona numericamente a relevância de uma iniciativa digital, levando em consideração métricas como alcance e engajamento de seus sites, apps e redes sociais, profundidade de conteúdo ou mix, crescimento e importância da iniciativa.