Feminicídio. Homem mata esposa a marretadas em Sumaré

Um crime hediondo marcou a noite da última sexta-feira na região. Um homem matou a esposa a marretadas em Sumaré. O caso aconteceu no Jardim Manchester.

O homem, de 31 anos, está desaparecido, mas teria confessado o crime ao pai em conversas de whatsapp. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A vítima foi identificada como Adriany Regina Gomes Pina, de 30 anos.

No local, a polícia civil conversou com o irmão da vítima que afirmou ter escutado uma discussão e logo em seguida presenciou o cunhado fugindo em uma moto. O filho do casal, de 9 anos, teria presenciado o crime e correu pra pedir ajuda, afirmando que a mãe estava sangrando.

A marreta usada no crime foi apreendida para perícia.