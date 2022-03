Felipe Sanches e Joel se reúnem com secretário de Habitação do Estado de SP

O presidente da Casa de Leis barbarense, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), acompanhou o vice-prefeito Felipe Sanches em reunião, na quarta-feira (23) na capital, com o secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni.

Durante o encontro, Sanches, representando o prefeito Rafael Piovezan, tratou com o secretário sobre possibilidades e novos investimentos em Santa Bárbara d’Oeste.

“O Executivo tem articulado o nome de nossa cidade em diversas frentes com autoridades do Estado. Como representante do Poder Legislativo, também não pouparei esforços dentro do que está ao meu alcance para aumentar a qualidade de vida de nossa população”, declarou Joel.