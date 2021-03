Felipe Corá aparece em vídeo no volante, mas nega estar dirigindo

Um vídeo do vereador de Santa Bárbara Felipe Corá em que o parlamentar aparece confirmando presença na sessão virtual aparentemente dirigindo rodou as redes sociais nesta terça-feira.

No momento em que o presidente da Câmara, Joel do Gás (PV), pede a confirmação de presença de Felipe, o vereador aparece com cinto de segurança, mão no volante e aparentemente com o carro em movimento.

O parlamentar afirmou a assessoria de imprensa da Câmara que “não deu tempo de estacionar antes, estacionei o carro pra poder falar”.

A Câmara também se posicionou sobre o caso.

“Segundo o setor responsável pela administração da videoconferência da reunião ordinária de hoje, o vereador Felipe Corá participou efetivamente em seus momentos de fala. Sobre o local em que o parlamentar está alocado para a transmissão, recomendo que entre em contato direto com o mesmo.”

ATAQUE À IMPRENSA. Após um veículo de imprensa publicar a notícia de que o vereador estaria em uma chamada de vídeo dirigindo, Corá fez uma publicação em suas redes sociais chamando a imprensa de “lixo” e classificou como “fakenews” a informação e voltou a afirmar que o veículo estava parado.