Felipe Bardi visitou a Emef Florestan Fernandes essa segunda

O velocista olímpico, Felipe Bardi, esteve na manhã desta segunda-feira (4) na Emef Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol, em Americana. Na unidade escolar, Felipe foi recebido pelo secretário Vinicius Ghizini e bateu um papo com os professores e alunos sobre sua carreira e conquistas.

“É muito emocionante ver como o Felipe inspira os alunos do Florestan Fernandes, e também a professora Elaine, que descobriu o talento dele, a quem ele fez referência e se mostrou muito grato. Mais uma vez, nós podemos reafirmar que no próximo ano, a pedido do prefeito Chico Sardelli, teremos os jogos escolares municipais, que despertaram no Felipe o desejo de ir para o alto rendimento, foi ali que ele foi descoberto. Vai ser importante, não apenas para descobrirmos novos talentos, mas também para incentivar a prática de atividades físicas”, disse o secretário Ghizini.

Nascido em 1998, Felipe foi campeão mundial escolar aos 16 anos, em um campeonato realizado em Wuhan, na China. No final de 2020, conquistou o GP Brasil nos 100 metros e terminou o ano como o atleta mais rápido da América do Sul e com a 24ª melhor marca no mundo, com um tempo de 10s11 nos 100 metros rasos.