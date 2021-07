Felipe Bardi corre na manhã deste sábado em Tóquio

O atleta de Americana Felipe Bardi, 22, estreia em Tóquio este sábado. Ele deve correr por volta das 8h nas classificatórias dos 100 metros rasos. Ele também está no time do revezamento 4x100m masculino, que também pode brilhar em Tóquio. Em 2019, o quarteto brasileiro ficou na quarta posição do Mundial e bateu o recorde sul-americano. Paulo André e Felipe Bardi lideram a equipe e chegam após terem feito suas melhores marcas individuais nos 100m rasos.

Bardi se aproxima de baixar dos 10 segundos nos 100 metros rasos, prova clássica do atletismo.

No instagram ele postou “Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.

Mateus 7:8

Amanhã 7:45 da manhã horário de Brasília

Conto com vocês”.