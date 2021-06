Feirinha de adoção especial do CCZ acontece neste sábado

O Centro de Zoonoses de Americana realiza, neste sábado, uma feirinha de adoção especial “cães de baia individual”, que trata-se de cachorros com dificuldades de relacionamento com outros cães e por muitas vezes até problemas de confiança em humanos.

É importante ressaltar que diversos cachorros de baias individuais que tinham problemas com outros cães no CZZ, após adotados em um lar, convivem normalmente com outros cães, sem qualquer problema.

Esses cães das baias individuais carregam muitos traumas e necessitam de mais amor, cuidado e paciência até que haja a adaptação completa.

A feirinha acontece neste sábado, 12/06, das 9h às 12h.

Endereço. Padovani Pet Shop – Loja 1

Rua Anhanguera, 220