Feiras noturnas continuam na fase vermelha, mas mudam de horário

As feiras noturnas vão mudar de horário devido à restrição da fase vermelha do Plano São Paulo, que limita atividades em função da pandemia de Covid-19. As feiras noturnas que eram realizadas das 18h às 22h irão funcionar, excepcionalmente, das 14h às 19h.

As feiras acontecem às terças-feiras na Praça Fernando Costa (em frente ao Cemitério da Saudade) e às quintas-feiras na Praça Lino Duzzi.

O novo horário adotado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura e Americana, por meio da Unidade de Serviços Urbanos (USU), visa atender as demandas dos feirantes e da população.