Feiras livres de Nova Odessa se adaptam à pandemia e mantêm atividades em alta

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as feiras livres de Nova Odessa continuam mostrando sua força e agradando consumidores com alimentos frescos, variedade de produtos, dicas de feirantes e a sensação de pertencer à comunidade, diferenciais que só esse popular comércio a céu aberto pode oferecer.

Em Nova Odessa, comprar nas feiras livres também é seguro do ponto de vista sanitário. Vendedores e consumidores precisam fazer o uso de máscaras, manter distanciamento social e higienizar constantemente as mãos com álcool em gel a 70%. Além disso, as feiras ainda têm a vantagem de serem realizadas em áreas abertas, o que possibilita a livre circulação do ar e o maior espaçamento entre as pessoas.

Para garantir a tranquilidade da população, as medidas de proteção contra o coronavírus são monitoradas pela Vigilância Sanitária Municipal, que no início do ano promoveu uma ação de orientação a todos os feirantes sobre os protocolos a serem seguidos. De acordo com a coordenadora do órgão, Méria Brito de Jesus, a partir da próxima quinta-feira (01/07), o trabalho será retomado pela equipe de fiscalização.

“Além de reforçarmos as orientações sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19, vamos acompanhar as atividades para assegurar que as regras para evitar a contaminação das pessoas estejam sendo obedecidas”, explicou.

DIAS E HORÁRIOS

Semanalmente, ocorrem as três feiras livres mais tradicionais da cidade, entre as 6h e 12h. Às quartas-feiras, a feita é no Jardim São Jorge (na Rua Natal), às sextas-feiras no Jardim Alvorada (Rua Jequitibá) e aos sábados, no Centro (Rua Anchieta). Nesses locais, são comercializados os mais variados itens, desde frutas, legumes, peixes, frangos, ovos, até calçados, roupas e flores.

Surgida há apenas três anos, a Feira Noturna de Nova Odessa foi uma das precursoras de uma tendência que tomou conta de várias cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e do Estado. Hoje, a iniciativa está consolidada na preferência da população e acontece todas às quintas-feiras, das 17h às 21h, no estacionamento da Rodoviária de Nova Odessa, oferecendo boa gastronomia, artigos de beleza, plantas e diversão.

Outra opção de é a Feira do Artesanato, que acontece sempre no segundo e quarto sábados do mês, na Praça Central José Gazetta, das 9h às 14h. A Feira de Artesanato é uma ótima opção de compras e lazer para toda a família. No local, os visitantes podem apreciar e adquirir trabalhos manuais em crochê, tricô e bordado, peças decorativas e vários outros itens exclusivos confeccionados pelos expositores, que são artesãos do município.