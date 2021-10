Feiras do Produtor de Santa Bárbara acontecem em dois novos locais nesta semana

A Feira do Produtor de Santa Bárbara d’Oeste chegará a dois novos locais nesta semana. A tradicional Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal acontecerá nesta terça-feira (19), das 17 às 22 horas, na Rua do Chá, 879 – Jardim Pérola (antigo CEMEC). Já a edição gastronômica será nesta quinta-feira (21), na Rua do Estanho, s/nº, Mollon – espaço em frente à Paróquia São João Batista.

Na Agroecológico e Artesanal serão comercializadas diversas hortaliças, plantas medicinais, ovos e queijos, entre outros produtos, com o objetivo de incentivar os produtores rurais e trazer opção de compra de alimentos saudáveis, frescos e produzidos em terras barbarenses.

Já na edição gastronômica o público poderá desfrutar de cachorro quente, pastéis, pão com pernil e linguiça mineira, doces caseiros e mineiros, queijos, geladinho gourmet, churros, pipoca gourmet, bolos de pote, polpas de frutas naturais e bebidas em geral, entre outros.

As Feiras serão realizadas em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Interessados em fazer parte das edições podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464-9010.

Serviço:

– Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 19/10, das 17 às 22 horas

Rua do Chá, 879 – Jardim Pérola (antigo CEMEC)

– Feira do Produtor – edição gastronômica

Dia 21/10, das 17 às 22 horas

Rua do Estanho, s/nº, Mollon (espaço em frente à Paróquia São João Batista)