Feiras de NO garantem compras, gastronomia e lazer

As feiras livres de Nova Odessa se adaptaram às restrições e aos cuidados exigidos pela pandemia para continuar com suas atividades em alta e com funcionamento normal. A população pode aproveitar dos benefícios desse comércio durante vários dias da semana, em diferentes pontos da cidade. Assim, as feiras têm se consolidado cada vez mais na cidade como opção de compras pela população.

Em Nova Odessa, comprar nas feiras livres também é seguro do ponto de vista sanitário. Vendedores e consumidores precisam fazer o uso de máscaras, manter distanciamento social e higienizar constantemente as mãos com álcool em gel a 70%. Além disso, as feiras ainda têm a vantagem de serem realizadas em áreas abertas, o que possibilita a livre circulação do ar e o maior espaçamento entre as pessoas.

Semanalmente, ocorrem as três feiras livres mais tradicionais da cidade, entre as 6h e 12h. Às quartas-feiras, a feira é no Jardim São Jorge (na Rua Natal), às sextas-feiras no Jardim Alvorada (Rua Jequitibá) e aos sábados, no Centro (Rua Anchieta). Nesses locais, são comercializados os mais variados itens, desde frutas, legumes, peixes, frangos, ovos, até calçados, roupas e flores, entre outros.

NOTURNA E ARTESANATO

Surgida há apenas três anos, a Feira Noturna de Nova Odessa foi uma das precursoras de uma tendência que tomou conta de várias cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e do Estado. Hoje, a iniciativa está consolidada na preferência da população e acontece todas às quintas-feiras, das 17h às 21h, no estacionamento da Rodoviária Municipal de Nova Odessa (com acesso pela Avenida Carlos Botelho), oferecendo boa gastronomia, artigos de beleza, plantas e diversão.

Outra opção é a Feira do Artesanato, que acontece sempre no segundo e quarto sábados do mês na Praça Central José Gazzetta, das 9h às 14h. A Feira de Artesanato é uma ótima opção de compras e lazer para toda a família. No local, os visitantes podem apreciar e adquirir trabalhos manuais em crochê, tricô e bordado, peças decorativas e vários outros itens exclusivos confeccionados pelos expositores, que são artesãos do município.

No começo do ano, a Vigilância Sanitária Municipal promoveu uma ação de orientação a todos os feirantes sobre os protocolos a serem seguidos. A Vigilância Sanitária garante a tranquilidade da população novaodessense, monitorando todas as medidas de proteção contra o coronavírus e vistoriando qualquer irregularidade apresentada pelas feiras.

“As feiras de Nova Odessa estão cada dia melhores. Estamos aumentando a participação de comerciantes, que trazem os melhores produtos para a população com preços excelentes. Além disso, a Feira Noturna que ocorre às quintas-feiras no estacionamento da Rodoviária tem se destacado na região como um dos melhores lugares para a gastronomia. Vale a pena conferir. É um lugar seguro e bastante confortável para momentos com a família ou amigos”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin.

“A Feira de Artesanato da Praça Central está tendo uma visibilidade cada vez maior, estamos buscando agregar atrações culturais, como as apresentações da Banda Sinfônica Municipal. Estamos felizes com a dedicação do Movimento Artesão da cidade, que apoiamos e que tem feito um trabalho muito organizado junto aos profissionais criativos de Nova Odessa. Ela já se consolidou como uma atração cultural e turística da cidade, e já estamos buscando novas atividades e atrações para atrair novos públicos”, completou o responsável pela Diretoria de Cultura do Município, Cadu Pinotti Jr.