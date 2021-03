Feirantes de Americana devem se recadastrar a partir de segunda

A Prefeitura de Americana, por meio do setor de Fiscalização de Feiras Livres, Varejões e Ambulantes, vai realizar no período de 8 de março a 30 de abril o recadastramento de feirantes no município. O processo de recadastramento poderá ser feito no site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br), através do Protocolo Municipal.

O recadastramento faz parte das ações para a reestruturação das feiras livres, visando um planejamento para a implantação de melhorias. Será feito o levantamento de todos os feirantes já cadastrados no sistema para a atualização dos dados e reorganização dos espaços das feiras existentes.

São cerca de 350 feirantes cadastrados atualmente no setor de Fiscalização de Feiras Livres, Varejões e Ambulantes da Unidade de Serviços Urbanos (USU).

“Vamos melhorar a estrutura para a realização das feiras que já estão implantadas no município”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.