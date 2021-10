Feira terá descontos exclusivos pra construção, reforma e decoração

Com a aproximação do fim do ano, é hora de planejar as reformas para repaginar os ambientes e deixar o lar ainda mais aconchegante para as confraternizações de dezembro. Pensando nisso, a Telhanorte dá o pontapé inicial na 20ª edição da tradicional GRÃ-FEIRA, com vouchers de descontos acumulativos para as próximas compras, além de outras diversas ações comerciais, como “compre e ganhe”, preços especiais em grande parte das categorias, os melhores descontos do setor, dentre outras iniciativas. Trata-se da maior feira de reforma e construção da rede no ano. A ação fica vigente entre os dias 01 de outubro a 21 de novembro deste ano. Os vouchers adquiridos podem ser utilizados até 31 de janeiro de 2022.

Como funciona?

O cliente que realizar uma compra no valor de R$ 1.000 (mil reais), em uma única transação, durante o período de validade da campanha, receberá um voucher no valor equivalente a R$ 100 (cem reais), que poderá ser utilizado em uma nova compra em qualquer uma das unidades da rede, incluindo o e-commerce.

A campanha é válida para compras nas lojas Telhanorte, PRO Telhanorte e Telhanorte Já!, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

“Estamos no principal período de vendas do varejo da construção, momento em que as pessoas buscam oportunidades únicas para a reforma e melhoria do lar, preparando-o para as festividades de fim de ano. A expectativa é que a Grã-Feira seja um sucesso novamente. A campanha reafirma nosso compromisso de oferecer novas possibilidades de compras aos nossos clientes. Estamos com uma equipe preparada para receber e atender da melhor maneira possível o consumidor em todos os pontos de venda”, destaca Rodrigo Pothin, Diretor Comercial da Telhanorte.

Sobre a Telhanorte Tumelero

Com 48 lojas Telhanorte espalhadas pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná; e outras 28 lojas Tumelero no Estado do Rio Grande do Sul, formamos a maior rede varejista de material de construção do país, pertencente ao grupo francês Saint-Gobain.

Inovamos ao sermos a primeira rede de materiais de construção brasileira a adotar o conceito de home center de proximidade: é a Telhanorte Já!, que leva a gama de um home center comum para lojas de bairro. Também fomos pioneiros em trazer para o Brasil a Pro Telhanorte, um conceito de lojas destinadas à profissionais da construção; e somos a única rede de home center no Brasil com uma loja que funciona 24 horas: a Telhanorte Marginal, no bairro da Água Branca, em São Paulo (SP), que conta com 13 mil metros quadrados e milhares de itens de estoque local.