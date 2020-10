Feira noturna no Zanaga começa nesta quinta-feira

A partir das 18h desta quinta-feira tem início a feira noturna no bairro Zanaga, na Praça Lino Duzzi, conhecida como “Barracão do Zanaga”.

O local recebeu diversas melhorias para abrigar a feira noturna, que contará com aproximadamente 100 barracas de vários segmentos.

A viabilização da feira noturna no Zanaga foi intermediada pelo vereador do bairro Juninho Dias (MDB). Desde o início do mandato Juninho estuda a possibilidade junto à prefeitura e “pegou no pé” do prefeito Omar Najar (MDB) para que as melhorias fossem realizadas até que a feira saísse do papel.

A feira tradicional aos domingos continuará acontecendo e a feira noturna será às quintas até às 22h.