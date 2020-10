Feira noturna do Zanaga tem presença ‘pesada’ de políticos

O primeiro dia da Feira Noturna do bairro Zanaga aconteceu nesta quinta-feira com grande participação do público. A feira será realizada toda quinta-feira, até às 22h na Praça Lino Duzzi, conhecida como Barracão.

O que chamou a atenção dos presentes foi a a quantidade de políticos presentes no start da feira. Um leitor do NM que preferiu não se identificar afirmou “tinha mais político do que feirante”.

O vereador que intermediou a realização da feira noturna Juninho Dias (MDB) chegou ao lado do prefeito Omar Najar (MDB) para prestigiar a inauguração. Rafael Macris (PSDB), Kim (Solidariedade), Chico Sardelli (PV), Odir Demarchi (PL), Welington Rezende (Patriotas), candidatos a vereador, entre outros.