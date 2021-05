Feira noturna de adoção de animais volta ao Shopping

A Feira Noturna de Adoção de Animais volta a ser realizada nesta quarta-feira (12), no Tivoli Shopping. A ação, promovida em parceria com a ONG SPASB – SOS Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste) acontece das 19h às 21h, próximo à loja Cobasi. De acordo com a ONG, nesta edição, estarão disponíveis para adoção 4 gatinhos e 5 filhotes de cachorros. Os animais disponíveis na feira são vítimas de abandono, situações de risco e maus tratos, que foram resgatados pelo SPASB e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste.

A Feira Noturna de Adoção de Animais vinha acontecendo mensalmente no Tivoli desde o final do ano passado, sempre na segunda quarta-feira de cada mês, mas deixou de ser realizada nos dois últimos meses, devido a restrições no funcionamento do shopping, em decorrência da pandemia. “Estamos felizes por ter a feira de volta e esperamos que a adesão do público seja cada vez maior. Nosso objetivo é contribuir para mudar a vida desses animais, dando a eles a chance de ganharem um novo lar e uma nova família”, comenta Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.

Adoção

Para adotar um bichinho, é necessário ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e se comprometer com a posse responsável, assinando um Termo de Adoção, que prevê algumas responsabilidades referentes aos cuidados que os animais precisam, como por exemplo, providenciar a castração quando o pet completar seis meses de vida e manter a vacinação do mesmo em dia.

Os animais adotados já são entregues microchipados e, no caso dos adultos, também já castrados. No caso dos filhotes, a SOS Animais entrega a data prevista para a castração, mas a realização do procedimento fica a cargo do adotante.

Mais informações sobre a feira e a adoção de animais podem ser obtidas com a ONG, pelo telefone 3455-1798.