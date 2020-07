Feira Hippie retorna no fim de semana

A Feira Cultural do Centro de Convivência, conhecida como “Feira Hippie”, retorna neste sábado e domingo, 1 e 2 de agosto, das 10h às 14h, depois de quatro meses de suspensão em razão da pandemia.

O retorno será facultativo. Dos 350 cadastrados, cerca de 200 expositores estarão no local. As barracas terão distanciamento de 1,50 entre elas e obedecerão, com rigor, o protocolo de saúde: os expositores deverão usar máscara o tempo todo e disponibilizar álcool gel para o cliente.

Nas barracas de alimentação, os produtos não poderão ser consumidos no local, mas estarão liberados para a retirada do pedido.

Para o retorno será obrigatória a apresentação do certificado de empresa responsável emitido online pela Prefeitura Municipal de Campinas.

Além de fomentar a economia criativa, com a diversidade, criatividade e originalidade dos produtos, a Feira Hippie, nos seus mais de 40 anos de atividade, é um dos principais pontos turísticos da cidade.