Feira da droga acaba cedo no Jardim da Paz

Ação da Guarda Municipal de Americana terminou com apreensão de drogas e o fim de feira para o tráfico de drogas na noite de sexta-feira no Jardim da Paz. A visita do GMs foi na rua da Meditação por volta das 19:40h.

O patrulhamento Tático de Romu Canil da equipe recebeu informações de que haveria um imóvel desabitado e que pessoas frequentemente entravam e saíam do local. Assim realizada diligências e imóvel avistado com o portão aberto. Com emprego do K9 Draco, realizada uma incursão e nenhuma pessoa encontrada.

Mas os procedimentos de faro efetuados, houve indicação positiva para odor específico, sendo averiguado e constatado nos fundos da casa, embalagens prontas para comercialização de drogas (maconha e cocaína). Estas apresentadas na unidade de polícia civil e apreendidas em auto próprio após procedimentos cartorários de polícia judiciária.