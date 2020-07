Feira do Produtor no Tivoli de volta nesta terça

A Feira do Produtor realizada pelo Tivoli Shopping retoma as atividades nesta terça-feira (28), seguindo o horário de funcionamento do shopping – das 16h às 20h.

Na feira, os consumidores encontram alimentos frescos e de qualidade nas barracas de hortifrutti e legumes, queijos, grãos e pimentas, temperos, ovos, pamonha e o tradicional pastel. Os vendedores são os próprios produtores desses alimentos.

O Tivoli Shopping reforça que durante a feira todas as normas sanitárias do protocolo do governo do Estado, bem como as medidas apontadas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste são adotadas para garantir o bem estar e segurança dos clientes.

É obrigatório o uso de máscara e não é permitido o consumo de alimentos no local, seguindo as mesmas restrições dos serviços de alimentação.