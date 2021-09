Feira do Produtor lança edição gastronômica no Parque Taene

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lançará uma edição especial gastronômica da Feira do Produtor no Parque Taene. Esse é o primeiro evento no local e visa atender a expressiva procura do público por lazer e degustação de pratos que representem, valorizem e evidenciem a gastronomia barbarense.

A edição gastronômica da Feira do Produtor será no dia 7 de outubro, das 17 às 22 horas, no Parque Taene, localizado na Avenida dos Bandeirantes, 999, do lado do Sesi. O público poderá desfrutar de cachorro quente, pastéis, pão com pernil e linguiça mineira, doces caseiros e mineiros, queijos, geladinho gourmet, churros, pipoca gourmet, bolos de pote, polpas de frutas naturais e bebidas em geral, entre outros.

Edição Agroecológico e Artesanal segue no Largo Bicentenário

Já tradicional no Largo Bicentenário, a Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal segue mensalmente e acontecerá no dia 5 de outubro, das 17 às 22 horas. Serão comercializadas diversas hortaliças, plantas medicinais, ovos e queijos, entre outros produtos, com o objetivo de incentivar os produtores rurais e trazer opção de compra de alimentos saudáveis, frescos e produzidos em terras barbarenses.

As Feiras serão realizadas em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Interessados em fazer parte das edições podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464-9010.

Serviço:

– Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 5/10, das 17 às 22 horas – Largo Bicentenário (Centro)

Endereço: Rua João XXIII, ao lado do Novo Terminal Urbano

– Feira do Produtor – edição gastronômica

Dia 7/10, das 17 às 22 horas – Parque Taene

Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 999, ao lado do Sesi