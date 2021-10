Após sucesso, Feira do Produtor promete com edição gastronômica

A Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal de Santa Bárbara d’Oeste atraiu bom público nesta terça-feira (5), reunindo a população no estacionamento do Centro de Exames e Diagnósticos, na área central do Município. Oferecendo produtos cultivados pelas mãos dos empreendedores e pequenos agricultores dos barbarenses, foram comercializadas diversas hortaliças, plantas medicinais, ovos e queijos, entre outros produtos.

E nesta quinta-feira (7) a Prefeitura promove a edição gastronômica da Feira do Produtor, das 17 às 22 horas, no Parque Taene, localizado na Avenida dos Bandeirantes, 999, do lado do Sesi – com show ao vivo de Rafael Bueno (sertanejo universitário).

O público poderá desfrutar de cachorro quente, pastéis, pão com pernil e linguiça mineira, doces caseiros e mineiros, queijos, geladinho gourmet, churros, pipoca gourmet, bolos de pote, polpas de frutas naturais e bebidas em geral, entre outros.

As Feiras são realizadas em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

– Feira do Produtor – edição gastronômica

Dia 7/10, das 17 às 22 horas

Parque Taene: Avenida dos Bandeirantes, 999, ao lado do Sesi