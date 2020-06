Feira do Produtor é retomada no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping retomou a tradicional Feira do Produtor com alguns ajustes . O ‘mercado ao ar livre’ segue às terças-feiras, no horário de funcionamento do shopping – das 14h às 18h – e acontece temporariamente no estacionamento Vip.

Os consumidores terão à disposição alimentos frescos e de qualidade em barracas de hortifrutti e legumes, queijos, grãos e pimentas, temperos, ovos, pamonha e o tradicional pastel. Na feira, os vendedores são os próprios produtores dos alimentos.

O empreendimento reforça que serão adotadas todas as normas sanitárias do protocolo do governo do Estado, bem como as medidas apontadas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. É obrigatório o uso de máscara e não será autorizado o consumo de alimentos no local, seguindo as mesmas restrições dos serviços de alimentação.