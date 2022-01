Feira do Produtor é retomada no Tivoli Shopping

A Feira do Produtor, que acontece semanalmente no Tivoli Shopping, será retomada nesta terça-feira (04). A partir de agora, a feira volta a ser realizada em seu local antigo – no estacionamento do shopping que tem acesso pelo bairro Mollon.

O horário de atendimento ao público permanece o mesmo: todas as terças-feiras, das 15h às 21h.

Agora que iniciou o ano, nada melhor do que aderir a uma alimentação mais saudável. Uma dieta balanceada influencia diretamente na qualidade de vida. A Feira do Produtor oferece aos consumidores que há de melhor em frutas, verduras e legumes – tudo bem fresquinho e de muita qualidade.

Na Feira do Produtor, o público também encontra uma diversidade de produtos como queijos, grãos, pimentas, temperos e ovos. Além disso, para quem quiser, há ainda as opções de pamonha e pastel.