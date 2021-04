Feira do Produtor é retomada no Shopping

A Feira do Produtor, que acontece semanalmente no Tivoli Shopping, foi retomada e ocorre novamente nesta terça-feira (27). A feira é realizada no estacionamento VIP, próximo ao McDonald’s e, neste momento, devido à classificação do Plano SP, é realizada das 13h às 19h. Caso ocorra mudança de fase do Plano SP, a feira poderá retornar, a partir da próxima semana, ao seu horário original de realização.

A Feira do Produtor oferece o que há de melhor em frutas, verduras e legumes – tudo bem fresquinho e de muita qualidade. No local, os consumidores também encontram uma diversidade de produtos como queijos, grãos, pimentas, temperos e ovos, além de pamonha e o tradicional pastel.

Horário de funcionamento

O Tivoli Shopping segue funcionando das 11h às 19h. Atualmente, todo o estado está enquadrado na chamada “fase de transição” do Plano SP, classificação que fica entre a fase vermelha e a fase laranja. Nesta fase, shoppings centers podem operar mantendo sua ocupação máxima limitada a 25%.

Para garantir a segurança do público, o empreendimento mantém todos os protocolos de operações já estabelecidos, cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel.