Feira do Produtor do Tivoli retorna em 2022

A Feira do Produtor, que acontece semanalmente no Tivoli Shopping, terá uma pausa no próximo dia 28, por conta do final do ano. Nesta terça-feira (21), a feira ainda acontece normalmente, mas depois voltará a ser realizada apenas no dia 4 de janeiro.

A retomada em 2022 virá com uma novidade: o retorno ao local antigo de realização – no estacionamento do shopping que tem acesso pelo bairro Mollon.

Atualmente, a Feira do Produtor ocorre no estacionamento VIP, em frente ao MC Donald’s, que tem acesso pela Avenida Santa Bárbara.

O horário de atendimento ao público, contudo, permanecerá o mesmo: todas as terças-feiras, das 15h às 21h.

A Feira do Produtor oferece aos consumidores que há de melhor em frutas, verduras e legumes – tudo bem fresquinho e de muita qualidade. Na Feira do Produtor, o público também encontra uma diversidade de produtos como queijos, grãos, pimentas, temperos e ovos, além de pamonha e o tradicional pastel.

Sobre o shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 142 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União e Cobasi).