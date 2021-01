Feira do Produtor do Tivoli de volta nesta terça-feira

A Feira do Produtor, que acontece semanalmente no Tivoli Shopping, será retomada nesta terça-feira (05).

A feira havia tido uma pequena pausa, por conta do final do ano, mas já retomará o atendimento ao público oferecendo o que há de melhor em frutas, verduras e legumes – tudo bem fresquinho e de muita qualidade.

Na Feira do Produtor, os consumidores também encontram uma diversidade de produtos como queijos, grãos, pimentas, temperos e ovos, além de pamonha e o tradicional pastel.

A feira acontece no Tivoli Shopping todas as terças-feiras, das 15h às 21h, no estacionamento VIP, próximo ao McDonald’s.

Horário de funcionamento

O Tivoli Shopping funciona das 10h às 22h. Para garantir a segurança do público, o empreendimento segue mantendo todos os protocolos de operações já estabelecidos e cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração.

Além disso, o Tivoli segue também respeitando as demais regras, como a proibição de venda de bebida alcoólica após às 20h e a limitação a 40% de sua capacidade de ocupação, já que todo o estado de São Paulo se encontra na fase amarela do plano estabelecido pelo Governo do Estado em relação à pandemia.