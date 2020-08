Feira do Produtor acompanhará horário do Tivoli Shopping

Com a mudança do horário de funcionamento do Tivoli Shopping, a Feira do Produtor que acontece às terças-feiras seguirá o horário de funcionamento do empreendimento – das 15h às 21h.

A Feira do Produtor do Tivoli Shopping oferece uma variedade de alimentos frescos e de qualidade nas barracas de hortifrutti e legumes, queijos, grãos e pimentas, temperos, ovos, pamonha e o tradicional pastel. Além da mudança de horário, está permitido o consumo de alimentos no local, desde que os consumidores estejam sentados.

O Tivoli Shopping reforça que, com a evolução para a fase amarela, todas as normas sanitárias do protocolo do governo do Estado e as medidas apontadas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste são adotadas para garantir o bem-estar e segurança dos clientes. É obrigatório o uso de máscara e deve ser observada a distância de um metro e meio entre as pessoas.