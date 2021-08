Feira de estágios da PUC tem mais de 800 vagas

A PUC-Campinas realiza, nos dias 18, 19 e 20 de agosto, de forma on-line e gratuita, sua Feira de Estágios, que reúne mais de 800 vagas em todas as áreas. O evento, aberto ao público durante 72 horas, compõe a edição 2021 do XPUC-Campinas. Os interessados devem ser inscrever pelo site https://www.puc-campinas.edu.br/xpuc/.

A Feira de Estágios, destinada a alunos da PUC-Campinas e ao público em geral, busca conectar os estudantes ao mundo do trabalho por meio da interação com empresas de diversos segmentos, para as quais poderão realizar cadastro de currículos e concorrer a vagas de estágio. Na oportunidade, haverá possibilidade de comunicação e participação por meio de chat, fóruns e palestras e oficinas.

Até o momento, 20 empresas expositoras confirmaram presença (Astra, CIEE, Companhia de Estágios, ClearSale, CPQD, Cultural Care Au Pair, EF Education, Global Estágios, HST Card Technology, Icaro Tech, Instituto de Pesquisas Eldorado, Lima Júnior, Domene e Advogados Associados, Matera, MB Labs Serviços de Tecnologia, Nube, Sensedia, Sicredi, SIDI, Sofist e TozziniFreire Advogados) e outras devem firmar acordo até a data de realização da atividade.

Com a iniciativa, a Universidade pretende estreitar as relações com empresas, ajudando os estudantes a ingressar no mercado de trabalho antes da formação acadêmica. Cerca de 45% dos alunos da PUC-Campinas fazem estágio remunerado atualmente, de acordo o Escritório de Talentos e Carreiras. É a segunda universidade do Brasil com mais alunos estagiando com contrato desta natureza.

“Na Feira de Estágios, os alunos podem conhecer empresas, recrutadores e verificar qual organização mais lhes chama atenção. Podem, além disso, participar de workshops para refletir sobre a carreira que almejam construir. É uma oportunidade para conseguir um estágio e desempenhar na prática os conhecimentos adquiridos na Universidade”, diz a Profa. Dra. Rosemary Bars Mendez, coordenadora do Escritório de Talentos e Carreiras.

Serviço:

“XPUC-Campinas”

Datas: 18, 19 e 20 de agosto

Horário: 0h de 18/08 até 23h59 de 20/08. Interações das 9h às 21h.

Local: evento on-line (acesso por meio de celular e/ou desktop)

Participação: gratuita (inscreva-se)