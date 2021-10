Feira de Artesanato segue na Praça Central

A Feira de Artesanato de Santa Bárbara d’Oeste segue até o dia 16 deste mês na Praça Central. Os artesãos comercializam seus trabalhos feitos à mão de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas. Nesta edição a Feira não abrirá neste domingo (9) e no feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil.

Seguindo as medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19), estão sendo expostos trabalhos feitos em crochê, bordado e pintura (artesã Bernadete Camargo), tapetes de fio de malha (Severino Tavares), bolsas, painéis, porta vasos e balanço pet em macramê (Claudia Vieira), bijuterias em macramê, sementes, pedrarias, couro e filtro dos sonhos (Maria Socorro), crochê e bordado, pintura e patchwork (Nilza Catib), peças decorativas e chaveiros em pedrarias (Paulo Couto), acessórios de cabelo feitos de fitas e máscaras de tecido (Silvaneide Sousa), chinelos customizados e bijuterias com pedrarias (Solange Silva) e costura criativa, patchwork e máscaras de tecido (Sonha de Paula), além da venda de doces típicos (Cilas Coutinho). Também há peças artesanais feitas pelos alunos da APAE Santa Bárbara.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo e-mail [email protected].