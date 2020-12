Feira de Artesanato – especial de Natal começa nesta quarta

A partir desta quarta-feira (9) artesãos de Santa Bárbara d’Oeste comercializarão seus produtos artesanais e natalinos em horário especial. A Feira de Artesanato – especial de Natal funcionará, de segunda a sexta-feira, das 10 às 21 horas, e aos sábados, das 10 às 17 horas, até o dia 22 de dezembro na Praça Central. Todos os artesãos estão atendendo com cuidados redobrados devido às medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19).

A iniciativa valoriza a cultura do artesanato e trabalhos manuais e estimula a criatividade e a expressão artística para o período natalino, além de fomentar a economia criativa e geração de renda no Município.

Confeccionados em diversas técnicas pelas mãos dos artesãos barbarenses serão oferecidas peças decorativas e bijuterias feitas pela técnica de macramê, pedrarias, couro, torção de alumínio e cobre, gravação do nome no arroz, filtro dos sonhos, chinelos customizados, costura criativa e patchwork, trabalhos feitos em crochê, bordado e tricô, acessórios de cabelo feitos de fitas, materiais recicláveis e outros, além de um espaço com doces caseiros.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464.9424.