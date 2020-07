Feijoada da Alegria– em casa- ajuda Hospitalhaços

Com o sucesso da primeira edição, o departamento de eventos da ONG Hospitalhaços quer agora alcançar voos mais altos. O cenário nacional propõe criatividade e novos desafios a serem enfrentados com coragem e determinação. Por isso, a meta agora é alcançar a marca de 500 feijoadas vendidas e entregues com muito carinho e sabor. O resultado dessa ação tem por objetivo auxiliar a Hospitalhaços a enfrentar o momento de pandemia, mantendo algumas atividades e pessoas envolvidas com a ONG, cujas despesas não são pagas pela Lei de Incentivo à Cultura.

Com o sabor e qualidade aprovados por mais de 220 pessoas que participaram da primeira edição, a parceria para produção do prato é novamente com o Boteco do Bido, sob a batuta da chef Cristina Cormanich. Nessa edição tudo será entregue em embalagens separadas, com arroz, couve, farofa e vinagrete completando a delícia do feijão com carnes especiais.

Compre pelo site: www.hospitalhacos.org.br. ou faça depósito no banco do Brasil, agência: 2857 conta: 11551-7. CNPJ: 04.852.343/0001-35. Envie seu comprovante para (19) 99948.5327 /98381.0381, e garanta o almoço de sua família para o próximo dia 08 de agosto.

O valor das porções individuais (com ingredientes separados) é de R$25,00 (vinte e cinco reais) e o horário para retirada é das 11h30 as 15h00 no Boteco do Bido – Rua Comendador Querubin Uriel, 353 no Cambuí.

Sobre a Hospitalhaços

Há mais de 21 anos em atividade, a Organização Não Governamental Hospitalhaços, vem atuando com assertividade quando o assunto é humanização hospitalar. Com foco em ações presenciais para transformar o dia a dia dos hospitais por meio de brincadeiras e muito amor, os mais de 350 voluntários, divididos entre palhaços humanitários e brinquedistas junto aos colaboradores (bazar e administrativos), totalizam atualmente quase 400 pessoas engajadas em oferecer sorrisos para pacientes, familiares e profissionais de saúde por todo o Brasil.

Fundada por Walkiria Camelo em 1999, é em 2020 que a ONG enfrenta seu maior desafio: criar formas de humanizar ambientes hospitalares por meio de plataformas digitais, já que o momento impede as atividades presenciais.

As ações e brincadeiras não param, e as redes sociais da ONG disponibilizam para o público dezenas de vídeos que podem ser acompanhados por tablets ou celulares, levando mais leveza e descontração para adultos, idosos e crianças internados ou isolados socialmente em casa. O momento é de oportunidades para que todos conheçam melhor os palhaços humanitários da ONG Hospitalhaços e suas habilidades.

