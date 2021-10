Federal. Macris agora lidera corrida em Americana. Giovana em 2o

Com maior exposição nos últimos meses na cidade, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) passou a liderar a corrida para a sucessão entre os eleitores de Americana. No levantamento estimulado (com disco), Macris saltou para 33,6% e ultrapassou Maria Giovana (PDT), que assumiu recentemente a vice-presidência estadual do partido e agora aparece 27,1% das intenções de voto. A subida de Macris tem muito a ver com a maior exposição dele em eventos na cidade e anúncios de verba. Contribui também para sua avaliação o bom desempenho do governo Chico Sardelli (PV).

QUEDA, MANUTENÇÃO E NOVIDADE- Giovana aparecia perto dos 35% nos dois levantamentos anteriores. Em junho- data do último levantamento- Macris alcançou 28%. O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dênis Andia (PV) oscilou para baixo e agora tem 8,6%, ante 10,6% no levantamento anterior. A novidade no levantamento atual é a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente foi campeão de votos em 2018 e apareceu com 7,6% no levantamento estimulado.

RECALL E AÇÕES– Giovana apresenta agora desgaste da imagem que esteve forte no primeiro semestre em função do recall (memória) do eleitor com relação à votação de 2020, quando ela ficou em 2o lugar com praticamente 30 mil votos na cidade. Macris teve como candidato seu filho- Rafael- que teve menos de 20 mil votos. Com o passar do tempo e maior exposição do tucano pai, o quadro agora se inverte, mas os dois seguem bem próximos na disputa.

O levantamento feito no dia 3 de outubro ouviu 570 pessoas em 6 regiões de Americana e avaliou o governo municipal, a intenção de voto para presidente, governador, deputado federal e estadual- todos com cenários estimulados. A margem de erro para a amostra é de 2,5% para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%.