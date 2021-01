Fechamento. Associação de bares e restaurantes da RMC se posiciona

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (Abrasel RMC) é uma entidade nacional, legalista, que respeita as leis e de maneira ética, atua junto ao poder público na defesa setor de alimentação fora do lar.

A Abrasel RMC entende e compreende o momento delicado e difícil pelo qual passa o setor, assim como as necessidades dos estabelecimentos, que precisam trabalhar para honrar seus pagamentos e manter empregos de seus funcionários.

A entidade é sensível e entende as necessidades de muitos empreendedores neste momento, favoráveis a movimentos com objetivo de protestar contra leis que estão erradas, definidas com critérios equivocados, como a Fase Vermelha do Plano São Paulo para as noites e nos finais de semana, que prejudicam o setor.

Porém, a Associação não é a favor do desrespeito às leis e não está promovendo nenhum movimento para abertura dos bares e restaurantes neste final de semana, na qual a região ainda se mantém na Fase Vermelha, até o presente momento. A entidade não apoia e não incentiva o desrespeito às leis.

Durante toda a pandemia, A Abrasel buscou conscientizar seus associados e influenciar a população a fazer o correto, seguindo todos os protocolos para evitar a propagação da Covid-19.

Continuamos trabalhando em todas as esferas governamentais, mostrando às autoridades a realidade das empresas e na busca de soluções para o setor de alimentação fora do lar, visando ajustes do Plano São Paulo. Uma delas foi a conquista de 45 novos leitos exclusivos para UTIs para Campinas, com recursos já liberados pelo Governo do Estado.

No caso específico dos municípios, a abertura ilegal na fase Vermelha poderá acarretar problemas com a fiscalização por parte das prefeituras, uma vez que elas já reafirmaram que realizarão fiscalizações.

“As conquistas da Abrasel durante a pandemia, como a MP 936, os acordos coletivos de trabalho com o sindicato dos trabalhadores, a flexibilização da fase amarela em julho, a tolerância de duas horas em campinas e agora de uma hora, somente foi possível por causa de uma atuação correta, ilibada e dentro da lei”, afirma o presidente da Abrasel RMC, Matheus Mason.

CAMPANHA

Diante do momento delicado e de todas as dificuldades do setor, a Abrasel está realizando uma campanha de ajuda aos bares e restaurantes, para que possam sobreviver e manter milhares de empregos.

Neste final se semana, caso a região se mantenha na Fase Vermelha, a Abrasel pede que os clientes peçam pelo delivery ou ligue, faça seu pedido e retire os produtos em um dos bares e restaurantes de sua cidade e preferência. Assim ajude seu restaurante favorito a sobreviver.

A Abrasel reforça, ainda, que continua trabalhando junto com o governo federal pata buscar alternativas de auxílio e resgate econômico financeiro para o setor.