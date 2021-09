Fazia hora extra no tráfico e acabou rodando

Um rapaz que fazia ‘hora extra’ no tráfico e acabou sendo detido após ação da Guarda Municipal de Americana na noite desta segunda-feira no Cariobinha. A equipe de Romu Canil- Sub. Azanha, GMs Fernandes e César e K9 Draco fizeram as apreensões e detiveram W.M.C.L. na rua Santo Onofre por volta das 18h30. O adolescente J. também foi averiguado.

A equipe fazia patrulhamento e observou os homens em atitudes suspeitas no local já conhecido por constante comércio de entorpecentes. Em busca pessoal foram localizados com W. R$ 14 e com J., de 16 anos, foi localizado uma pedra de crack e um telefone celular da marca Samsung. Questionados a respeito assumiram estarem no local comercializando drogas desde o período da manhã, e que vendiam cada porção de crack por R$ 10 e a maconha por R$ 5.

Mas eles se negaram a informar onde as drogas estariam escondidas. Iniciado procedimento de faro com o K9 DRACO e foi localizado no interior da residência desabitada n° 423 : *36 porções de crack, 8 porções de maconha e R$ 60 em dinheiro (notas trocadas).*

Os dois os entorpecentes localizados, o celular e o dinheiro foram apresentandos no plantão polícial onde a autoridade polícial local após tomar ciência dos fatos *RATIFICOU voz de PRISÃO em flagrante* ao maior (W) pelo crime de Tráfico de Drogas ART. 33 do C.P. apreendendo as drogas e o dinheiro em auto próprio e o indivíduo menor foi ouvido e liberado para a sua mãe.