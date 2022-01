Fazia ‘estoque’ de droga em casa e foi denunciado

Um homem foi denunciado para a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste como tendo um ‘depósito de drogas’ em casa. O caso foi registrado por volta da 19h30 deste sábado na esquina das ruas Chá e da Borracha, região do jardim Pérola

A denúncia anônima de anterior indicava que o condutor do Honda Civic prata 2008 de placas de Cosmópolis, morador da Rua do Chá, estaria armazenando drogas em sua residência e as distribuindo na rua Maceió e rua Belém.

TIRO E BATIDA- A equipe tática passou a patrulhar as proximidades e viu M.H.F., 22, conduzindo o carro da denúncia. Foi dada ordem de parada, mas o rapaz desrespeitou e investiu contra um dos componentes da equipe, sendo necessário o disparo de arma de fogo a fim de evitar o atropelamento. M. persistiu em tentar fugir, vindo a chocar-se contra uma lixeira a cerca de 60 metros, e em ato contínuo abordado.

Realizada busca pessoal, nenhum ilícito foi localizado em sua posse, porém averiguado o automóvel, sobre o banco dianteiro do passageiro havia um invólucro contendo em seu interior 98 papelotes de cocaína, e 21 porções de de maconha, todos embalados individualmente e prontos para a venda.

Em entrevista informou que haveria mais entorpecentes em sua residência, indicando o ponto exato posteriormente. Já em sua casa foi logrado êxito em localizar no local indicado, sendo em um dos quartos uma quantidade expressiva de entorpecentes, ingredientes para mistura de tal, embalagens e demais materiais para sua produção, e na mesa da cozinha, 01 porção a granel de maconha e uma tijela plástica com vestígios de drogas, bem como um dosador, sendo localizado também em um dos armários dinheiro proveniente da comercialização. Diante do ocorrido M. foi algemado conforme DF8858/16 e conduzido ao plantão policial onde após a autoridade plantonista tomar ciência dos fatos, ratificou a prisão de M. pelo crime de tráfico de drogas, disposto no art.33 da lei 11343/06, sendo todo o material envolvido apreendido e M. permanecendo preso à disposição da Justiça.

Material apreendido:

– Automóvel Honda Civic

– 4,7kg de cocaína (total)

– 0,658kg de maconha (total)

– 7,57kg de ingredientes para mistura

– R$ 1.200,00 de dinheiro em espécie

– 01 smartphone Samsung

– 01 smartphone iPhone

– 01 caderno de anotações

– 02 facas

– 06 tijelas plásticas

– 01 peneira

– 01 tesoura

– 02 medidores

– 01 dosador pequeno

– 01 balança digital

– 01 balança digital profissional

– 01 liquidificador profissional

– Embalagens diversas