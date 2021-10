Fazenda. Rico, Erika, Tiago e Dayane no caminho da roça

Atualização de A Fazenda. Os peões Rico, Erika, Tiago e Dayane estão no caminho da roça. O primeiro a ir para a roça foi o Rico Melquiades, indicado pelo fazendeiro da semana, Gui Araujo. Já na escolha dos peões, Erika Schneider foi a mais votada com sete votos e puxou o Tiago Piquilo com ela.

A última a sentar no banquinho da agonia foi a Dayane Mello, indicada por Bil Araújo, que havia recebido o Poder Vermelho da Mileide Mihaile, a vencedora da Prova de Fogo. Mileide optou pelo Poder Amarelo e estava imune da votação dos peões. Já a Day, podendo vetar um dos colegas de roça a disputar a Prova do Fazendeiro, barrou o Tiago, mandando o peão direto para a berlinda. Nesta quarta, Rico, Erika e Day tentam se salvar!