Faustão fora da Globo. Vários pontos

Do Purepeople- Com a saída definitiva de Faustão, a Globo decidiu alterar o nome da atração comandada por Tiago Leifert aos domingos: até o fim da temporada do ‘SuperDança dos Famosos’, o quadro vai dar nome à atração semanal da emissora aos domingos.

A Globo comunicou nesta quinta-feira (17) a saída definitiva de Fausto Silva e atualizou sua grade para o próximo domingo (20): a atração de Tiago Leifert não será o “Domingão do Faustão” e, sim, “SuperDança dos Famosos”. Previamente, a emissora e o apresentador haviam acordado que o programa chegaria ao fim em dezembro deste ano. Entretanto, o fim do contrato foi antecipado após a alta do apresentador no começo desta semana.

No domingo (13), ele havia sido substituído por Tiago Leifert no dominical. “A gente até cogitou exibir um programa gravado, de reprises, mas o Faustão não quis. Ele fez questão que vocês tivessem um capítulo inédito do ‘Super Dança dos Famosos’. Ele sabe que o pessoal treinou a semana inteira, seria uma grande decepção não estar aqui, então o Faustão me deu essa missão de representa-lo hoje”, disse o marido de Daiana Garbin ao assumir o posto do veterano no dia em questão.

LEIFERT TORCEU PELA VOLTA DE FAUSTO SILVA

Na atração exibida no último domingo, Leifert mandou um recado para o colega de profissão, torcendo para que ele retornasse ao palco. “Preferia mil vezes estar com o Faustão aqui e eu em casa de pijama assistindo o ‘Domingão do Faustão’. Porque ele faz parte da nossa vida, da nossa família. Então antes de qualquer coisa beijo pra você, toma esse antibiótico, volta logo e melhoras. Ele vai fazer muita falta hoje”, apontou o apresentador elogiado por Ana Maria Braga por seu desempenho.

LUCIANO HUCK CONFIRMA NOVA ATRAÇÃO AOS DOMINGOS EM 2022: ‘UM PRIVILÉGIO’

Ao participar do “Conversa Com Bial”, Luciano Huck confirmou as especulações de que é o sucessor de Faustão aos domingos em 2022. O marido de Angélica afastou a possibilidade de se candidatar e comentou a criação do novo programa. “É um processo gostoso na hora que você se junta para ter ideia, você senta, tem a página em branco e vamos trabalhar. Você tem que respeitar o hábito do telespectador. Vou fazer o programa no Brasil, como eu sempre fiz. Eu rodo esse país inteiro que é o que eu gosto de fazer”, pontuou.

O apresentador ainda comentou a relação de amizade com o antecessor, cujo programa na Band deve estrear no primeiro trimestre. “Tenho enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele. Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima”, elencou.