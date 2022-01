Faustão estreia na Band no 1o minuto do ano

Ô louquinho, meu! A espera acabou! A primeira chamada do Fausto Silva na Band foi ao ar no primeiro minuto de 2022. Batizada de ‘Virada do Faustão’, o apresentador e sua equipe mostraram entusiasmo.

Fausto aguardou até o último instante do ano de 2021 para anunciar a sua estreia no canal 13, após 32 anos de contrato com a Globo: “Alô galera! A virada para 2022 orgulhosamente anuncio que estou de volta Band! Ela que completa 55 anos de vida, a rádio Bandeirantes que tem 85 anos, com histórico para essa organização.”, começa seu discurso com aplausos da plateia e suas fiéis bailarinas.

O apresentador com muita alegria não deixou de ressaltar em seu discurso que praticamente toda a sua equipe da antiga emissora está com ele na TV Bandeirantes: “Com muita alegria estou de volta! Com o time todo, porque a partir de agora você vai ficar sabendo dos estúdios auditórios João Carlos Saad. Dos chapadões do Morumbi, mais que um programa, nós vamos com a programação.”, continua discursando.