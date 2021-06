Faturamento do comércio na RMC evolui 18,63% entre abril e maio

Os dados de maio de 2021 do SCPC – Boa Vista referentes à Região Metropolitana de Campinas (RMC) apresentou um aumento de 18,63% no faturamento do comércio em relação a abril e de 1,75% na comparação com maio de 2020. Na avaliação do economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), a partir do final de abril deste ano, a flexibilização da “Fase Emergencial” para a “Fase de Transição” no Plano São Paulo, ampliou o funcionamento das mais atividades não essenciais e contribuiu para aumentar o volume de vendas em maio. “Além disso, as vendas, motivadas pelo “Dia das Mães”, tiveram uma expansão positiva de 2,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado”, diz Martins.

No entanto, no acumulado do ano (janeiro a maio), a perda é de R$ 402,2 milhões no comércio varejista de Campinas e região. Já no período de janeiro de 2020 a maio de 2021, os prejuízos somam R$ 5,884 milhões. Na RMC, o faturamento foi de R$ 1.810,5 bi, que representa cerca de 101,75% do registrado em maio de 2020. Em Campinas, nas vendas físicas, o faturamento de maio de 2021 foi de R$ 751,4 milhões, representando 101,75% em relação a maio do ano passado. No segmento de bens não duráveis, as vendas que mais evoluíram em maio deste ano foram em supermercados (11,3%), em postos de combustíveis (6,6%) e em drogarias e farmácias (5,1%).

Nas vendas de bens duráveis, destaque para os setores de material de construção, que registrou crescimento de 3,2%, e de móveis e lojas de departamentos, com aumento de 1,2%. O setor de vestuário continuou em queda, com redução de 2,4%, em maio de 2021. Já na categoria de serviços, o turismo e os transportes sofreram redução de 6,5%. Bares e restaurantes também apresentaram queda de 13,5%. O e-commerce teve expansão de 29% no período de maio de 2020 a maio de 2021, com o faturamento sendo elevado de R$ 65 milhões, em 2020, para R$ 83,9 milhões, em 2021.

A inadimplência, no comparativo entre maio de 2021 e maio de 2020, teve um crescimento de 2,92% em Campinas a partir da análise de Registros Incluídos e Excluídos, resultando em 93.262 carnês / boletos não pagos, que correspondem a R$ 67,1 milhões em endividamentos. Na RMC, foram computados 222.052 carnês / boletos não pagos, que correspondem a R$ 159,9 milhões em valores de endividados no período entre maio de 2021 e maio de 2020.