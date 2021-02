Fatec Americana faz drive-thru para arrecadar alimentos

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Americana realiza nesta quinta-feira (18), das 17 às 20 horas, um drive-thru de arrecadação alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa faz parte da campanha “Somos Todos Americana”, que continua até 26 de fevereiro, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FSSA) do município, com o apoio do Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), Faculdade de Americana (FAM) e dos colégios Adventista, Antares e Dom Bosco.

“Fomos convidados a unir forças neste trote solidário para aumentar o alcance das nossas ações”, explica o diretor da Fatec Americana, Wladimir da Costa. “Além de convidar estudantes, professores e funcionários da Fatec a doar, decidimos realizar

o drive-thru para que a população possa participar sem

gerar aglomeração.”

Podem ser doados arroz, feijão, trigo, farinha de mandioca, macarrão, óleo e molho de tomate. Os alimentos serão distribuídos em cestas básicas destinadas a cerca de 400 famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas junto ao Fundo Social.

Doações também podem ser feitas na Prefeitura e nas demais instituições de ensino durante a campanha, até 26 de fevereiro. Para mais informações sobre novas ações da Fatec Americana no período, acesse o site e as redes sociais da unidade.