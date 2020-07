Fase vermelha. Nenhum estabelecimento foi multado em Americana

A volta da região metropolitana de Campinas à fase vermelha do Plano São Paulo ainda não rendeu nenhuma multa a estabelecimentos de Americana.

De acordo com a prefeitura municipal, a primeira ação adotada pelas autoridades responsáveis pela fiscalização é a orientação e educação. Assim que o município recebe a denúncia através do SAC (serviço de atendimento ao cliente) o fiscal se dirige até o local e, se constatar o funcionamento de atividade não essencial, realiza a orientação ao proprietário e solicita o fechamento imediato do estabelecimento.

Ainda segundo a prefeitura, em caso de reincidência e/ou resistência quanto ao fechamento voluntário, é lavrada a penalidade de interdição. Nesta condição, desde a retomada à fase vermelha, a Vigilância efetuou quatro interdições, sendo três bares e uma lanchonete.

Houve ainda uma autuação de uma clínica de estética que, em tese, não deveria funcionar. No entanto, como o interessado alegou ser estabelecimento de prestação de assistência em saúde, a Vigilância optou pelo Auto de Infração, para garantir a oportunidade de defesa no prazo de dez dias. O processo segue em trâmite, em fase de análise de recurso.

Diante do protocolo adotado pelo município, desde que a cidade regrediu à fase vermelha, nenhuma multa foi aplicada.

Quanto às denúncias referentes ao período, foram efetuados 104 atendimentos, sendo realizadas as orientações técnicas pela equipe de fiscalização.