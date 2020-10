Pandemia. Fase verde ‘pra valer’ começa hoje na região

A região começa ‘pra valer’ a Fase Verde do Plano São Paulo. De acordo com orientação do Governo do Estado, nesta etapa de enfrentamento da Pandemia, todos os setores comerciais da cidade poderão funcionar 12h, ou seja, com aumento de horário e capacidade das atividades em 60%, sempre atendendo às normas técnicas e sanitárias.

Os shoppings vão abrir das 10 às 22h. Galeria e estabelecimentos congêneres estabelecidos na Fase 4 do Plano São Paulo também terão o horário de funcionamento de, no máximo, 12 horas. Os atendimentos individuais e previamente agendados em academias de esportes de todas as modalidades, centros de ginástica, salões de beleza e barbearias poderão ser realizados a critério do estabelecimento, não podendo ultrapassar o período de 12 horas.

Bares, restaurantes e similares poderão funcionar para consumo local, dentro do horário de 12 horas, desde que inicie as atividades depois das 6h e termine às 22h, com permanência no local até 23h.

Cultos, missas, eventos, convenções e atividades culturais podem ser realizados, desde que cumprido o prazo e especificações descritas do Plano São Paulo, dentro do horário máximo de 12 diárias.