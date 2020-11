‘Farra das pesquisas’ marca eleição em Americana

A publicação de pesquisas eleitorais com dados tão desproporcionais, ou a ‘farra das pesquisas’ em Americana foi uma das marcas dos 10 dias últimos. Com institutos variados e amostras bastante dispersas, o que se viu é que Chico Sardelli vai ganhar com folga, Giovana Fortunato vai ganhar depois da virada e Rafael Macris ampliou a vantagem e ruma para a vitória.

Os trackings do NM feitos há pelo menos 10 dias perceberam o afunilamento em torno de duas candidaturas – uma delas ainda com certa folga- e com três nomes dos menos cotados em alta. Mas a definição ficará mesmo para o eleitor no domingo.

Esta semana uma das candidaturas foi à Justiça Eleitoral pedir a não publicação de um levantamento, mas a Justiça deu causa à empresa que realizou o levantamento.

JORNAIS NÃO EMBARCAM-