Farmacêutica doa cestas básicas em Americana

Na última quarta-feira (01/4), o Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu da empresa multinacional brasileira de produtos farmacêuticos, EMS, a doação de 500 cestas básicas. De acordo com a administração do Fundo Social, os itens foram distribuídos para famílias cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no site da Prefeitura de Americana.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, destacou a importância do apoio da EMS. “Agradeço o apoio e a quantidade de cestas doadas. O número de famílias que precisam de ajuda está aumentando e temos que valorizar atos como esse da EMS”.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo.