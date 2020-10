Farinha de chia reduz o apetite, melhora saúde intestinal e é antioxidante

Um estudo de 2020 realizado no Programa de Ciências da Nutrição, na Universidade Federal de Viçosa (UFV), identificou novas funcionalidades e benefícios da farinha de chia para a saúde. Um dos pontos analisados pela pesquisa foi a potencialidade da semente em condições fisiológicas alteradas, identificando a capacidade de absorção de nutrientes, mesmo na menopausa.

Desenvolvido com o objetivo de analisar o efeito do consumo da farinha de chia na biodisponibilidade de cálcio, ferro e zinco, o estudo também identificou melhorias na saúde intestinal, nas taxas de triglicerídeos, no processo inflamatório e no estresse oxidativo, que é ocasionador de danos celulares. A análise foi realizada pelas pesquisadoras Bárbara Pereira da Silva e Hércia Stampini Duarte Martino.

Segundo a engenheira de alimentos Melissa Gomide Carpi, a chia também é conhecida por regular as taxas de colesterol sanguíneo e fortalecer o sistema imunológico. “É um alimento que possui nutrientes com efeitos protetores, funcionais e antioxidantes. A pesquisa ressalta ainda mais as múltiplas funções da chia no nosso organismo, por compor uma alimentação mais saudável, promover o bem-estar e ainda contribuir no reforço da imunidade, essencial em tempos de pandemia”, afirma a gerente de inovação de produto da Jasmine Alimentos, empresa especializada em alimentos saudáveis.

Seja no formato de grãos ou em farinha, a chia pode ser consumida em saladas ou compor receitas doces e salgadas. “Além de ser saudável, a chia é um alimento versátil, que pode ser incluído em sucos e vitaminas, ou ser encontrada em receitas prontas de biscoitos, bolos e pães, combinada com frutas e ervas, por exemplo. Outra opção é associar a chia a outras sementes, para potencializar os efeitos positivos à saúde. Um exemplo é o mix com a linhaça, formando a linchia, que é uma importante fonte vegetal de fibras e ácidos graxos poli-insaturados do tipo ômegas 3 e 6”, explica Melissa.

Sobre a Jasmine Alimentos

A Jasmine Alimentos é uma empresa referência em alimentação saudável. Com produtos categorizados em orgânicos, zero açúcar, integrais e sem glúten, a marca visa atingir o público que busca alimentos saudáveis de verdade e qualidade de vida. A operação da Jasmine começou de forma artesanal no Paraná, há 30 anos. A Jasmine está consolidada em todo Brasil e ampliando sua atuação para a América Latina. Desde 2014 a marca pertence ao grupo francês Nutrition et Santé, detentor de outras marcas líderes no segmento saudável na Europa.