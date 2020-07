Fantasia no topo da lista

A Editora Galera Record é uma referência na publicação da literatura de fantasia, contando em seu catálogo com alguns dos principais nomes do gênero. Neste período de pandemia, as narrativas fantasiosas têm conquistado espaço no mercado editorial, impulsionado por fãs ávidos por boxes e coleções especiais. O resultado se reflete na lista de mais vendidos da revista Veja, que traz a caixa com oito volumes da série de Sarah J. Maas em primeiro lugar na lista de livros infanto juvenis. A autora também aparece com trilogia Corte de espinhos e rosas no top 10 mais vendidos e Corte de névoa e fúria entre os vinte mais. Outro fenômeno do segmento, Cassandra Clare também aprece na lista com a trilogia As peças infernais.

BOX AS PEÇAS INFERNAIS

Neste box de luxo, contendo Anjo mecânico, Príncipe mecânico e Princesa mecânica, explore seu mundo secreto, acompanhe sua trajetória. Com acabamento diferenciado, metalizado e com lombadas que se completam, o box tem tudo para o universo dos Caçadores de Sombras ficar ainda mais interessante.

A série acompanha Tessa Gray, uma adolescente órfã que descobre ter o poder de se metamorfosear, habilidade que a introduz em um universo que ela nunca antes soube da existência. Será preciso que ela forme uma aliança com os Caçadores de Sombras do Instituto de Londres – onde conhece Will Herondale e seu parabatai, Jem Carstairs – se quiser sobreviver nesse mundo repleto de perigos. Os acontecimentos da série introduzem-se a partir de um anjinho mecânico pendurado no pescoço de Tessa, um presente de família do qual nunca se separa. O tique-taque do pingente faz com que ela se sinta segura junto à lembrança dos pais que já morreram. Mal sabe Tessa que muito em breve esse barulhinho vai se tornar o odioso som de um exército comandado pelas forças do Submundo. Com os Caçadores de Sombras e seu recém-descoberto poder sobrenatural, ela enfrentará uma guerra mortal entre os Nephilim e as máquinas do Magistrado, o novo comandante das trevas na Londres vitoriana.

SOBRE O AUTOR

Cassandra Clare nasceu no Irã e passou grande parte de sua infância viajando com a família — antes dos dez anos já havia morado na França, na Inglaterra e na Suíça; mas um livro sempre a acompanhou em suas mudanças. Em 2004, começou a escrever a série Os Instrumentos Mortais, que se transformou em um best-seller. Com mais de 36 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo e traduzidos para mais de 35 línguas, Cassandra Clare é a autora best-seller que chegou ao primeiro lugar nas listas do The New York Times com todos os seus livros, permanecendo na posição por semanas.

BOX TRONO DE VIDRO

Celaena Sardothien é uma assassina nascida em uma terra sem magia, onde o rei governa com mão de ferro. Depois de cumprir um ano de trabalho escravo nas minas de sal de Endovier por seus crimes, ela é arrastada diante do príncipe herdeiro. O príncipe Dorian oferece à Celaena sua liberdade, mas sob uma condição: ela deve ganhar uma competição para se tornar a nova assassina real. Seus oponentes são ladrões, assassinos e guerreiros de todo o império, cada um patrocinado por um membro do conselho do rei. Se ela derrotar seus concorrentes em uma série de eliminações, servirá ao reino por três anos como assassina e depois terá sua liberdade. A jovem aceita e as sessões de treinamento começam. Treinar é desafiador e emocionante, mas a vida na corte é um tédio sem fim. No entanto, as coisas ficam mais interessantes quando o príncipe Dorian começa a mostrar sentimentos por ela.

Quando outros competidores aparecem mortos em circunstâncias obscuras, fica claro que algo bastante maligno mora no castelo de vidro – e está lá para matar. Celaena decide investigar antes que ela se torne a próxima vítima, e essa busca a leva a descobrir um destino muito maior do que ela poderia imaginar.

SOBRE O AUTOR

Sarah J. Maas é autora da série Trono de Vidro, best-seller do New York Times e sucesso internacional. Ela adora contos de fadas, filmes da Disney e música pop ruim; bebe café demais e vê muita porcaria na TV. Sarah nasceu em Nova York, mas atualmente mora em Bucks County, Pensilvânia.