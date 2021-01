Família indignada pede prisão de suposto abusador de menina

Uma família de Americana está indignada com a soltura do homem de 37 anos acusado de abusar de uma menina de apenas 4 anos durante a noite da última quarta-feira (30), no Jardim Bertoni. Parentes disseram ao NM que a garota relatou que o homem teria passado a mão ‘na frente e atrás’ dela.

A menininha estava na casa da babá e foi deixada sozinha com o homem para ir tomar banho. O caso aconteceu por volta das 21h30 e havia outras crianças no local.

Ao retornar para a casa de sua mãe, a vítima do suposto abuso disse que o homem tinha passado a mão “na frente e atrás”, indicado as suas partes íntimas. O caso foi registrado mas o homem foi solto, o que gerou indignação na família.