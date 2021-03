Família faz vaquinha pra comprar remédio pra avó com câncer

Uma família de Santa Bárbara organizou uma vaquinha online para arrecadar fundos com o objetivo de comprar um remédio de alto custo para o tratamento de câncer da avó, Maria José.

Segundo a descrição da vaquinha, o Hospital São Francisco (convênio) não liberou a medicação e a família entrou com processo através da OAB.

O objetivo é arrecadar R$18.000. Até o momento, foram arrecadados apenas R$1.550.

Vaquinha:

Minha vó está com câncer CID10: C19.9 e o medicamento custa R$18.000 mil reais , ela está indo todos os dias pro hospital São Francisco tomar morfina devido a dor, a família já entrou com um processo junto a um advogado da OAB para o Juiz liberar o medicamento pelo convênio São Lucas (IRMA),foram feitas algumas tentativas mais o mesmo não está liberando devido ao Laudo médico não conter todas as informações necessárias para que ele autorize a liberação. Precisa urgente iniciar tratamento com a medicação Regorafenib 160 mg.

Para doar clique aqui