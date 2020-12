Família faz vaquinha para mulher com câncer agressivo

A família de Isabel, de Americana, está realizando uma vaquinha para cobrir os gastos de um procedimento necessário decorrente de um câncer agressivo. Abaixo a descrição da situação relatada pela filha, Regiane. Para ajudar basta clicar aqui.

Olá pessoal! Em 2019, durante uma histerectomia, foi identificado um adenocarcinoma de células claras (muito agressivo) no endométrio da minha mãe. Ela foi encaminhada para o tratamento radioterápico no Boldrini, onde foi constatada a metástase para o pulmão e pelve, por isso, em seguida iniciou também o tratamento quimioterápico na PUC. Já recebendo quimioterapia em segunda linha a doença evoluiu drasticamente, sendo acometida a adrenal e o fígado, sendo que os tumores presentes no fígado provocaram a obstrução das vias biliares, causando graves e intensos sintomas, que debilitaram ainda mais a saúde da minha mãe. Após muita avaliação e análise do caso chegou ao consenso médico que a única forma de desobstrução seria uma drenagem biliar percutânea, já que certamente minha mãe não resistiria a uma cirurgia mais complexa. A finalidade desse procedimento é drenar a bile do fígado na tentativa de melhorar o estado geral dela e tornar possível a retomada do tratamento quimioterápico em terceira linha. O fato é que essa drenagem deve ser realizada com a máxima urgência, vez que o fígado pode entrar em falência a qualquer momento, no entanto, minha mãe não possui convênio, não foi aprovado pelo SUS e trata-se de um procedimento muito caro, mas que precisamos fazer para salvar a vida da minha mãe. Por isso, surgiu a ideia dessa vaquinha, para conseguir o máximo de contribuição possível. Agradecemos, de coração, toda e qualquer ajuda, pois será muito importante para nós. Deus abençoe a todos!