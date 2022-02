Família do pequeno Matheus pede ajuda para tratamentos

A família do pequeno Matheus, de Santa Bárbara d’Oeste, foi às redes sociais para pedir ajuda para os tratamentos que ele terá que passar. Amigos, apelo para quem puder ajudar. Matheus nasceu prematuro com vários diagnósticos não esperados inclusive o de síndrome!

Vejam a postagem da mãe :

” Galera inicialmente pensei em criar algo virtual mas devido a demora de processo de valores não temos esse tempo!

Então vamos lá no modo caseiro mesmo!

Matheus nasceu prematuro com vários diagnósticos não esperados inclusive o de síndrome!

Até o momento nenhum exame confirmou que ele teria síndrome SED,porém ele tem o quadro clínico da doença (fragilidade na pele,a rupturas e edemas,Fontenelas amplas)…

Então fazemos acompanhamento em diversas especialidades para melhor qualidade de vida dele!

Mas em agosto do ano passado ele pulou do berço sofrendo uma fratura na região frontal do crânio.Naquele momento foi socorrido mas meses após a queda ele começou a apresentar inchaços .

Desde outubro procuramos respostas pra tudo isso mas elas chegaram em dezembro após a não cobertura do convênio através de um médico neurocirurgião pediátrico particular.

Matheus evoluiu pra uma fratura progressiva e necessita de uma cirurgia.Porém hoje as coisas complicaram…desde cedo ele não está bem,estamos em observação no hospital aguardando uma vaga pra UTI.

Vamos pra Campinas em um hospital particular equipado pra esse tipo de cirurgia,mas como foi tudo derrepente agora não temos tempo de brigar por uma causa .Precisamos pagar e depois recorrer.

Ou seja,necessitamos de ajuda!Pra tentar ajuntar o valor ou pelo menos chegar próximo a um valor que o médico aceite fazer a cirurgia e depois terminamos de acertar…

Pois agora virou uma necessidade!!!

Tem mas detalhes sobre tudo na página dele”…



@mah_vencendo_desafios